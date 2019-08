Henk de Jong krige read, mar is net benaud foar skorsing: "It komt wol goed"

Kompliminten foar de ploech

"Mar it giet net om myn kaart, dat is net belangryk", seit er. "In grut komplimint foar ús sintrum. Hoe't it middenfjild beweecht, de rêst dy't dêr is, dat we goed fuotbalje en ta kânsen komme. We ha der de hiele wike mei dwaande west. Dat we dat hjir by NAC op it fjild bringe kinne, dêr bin ik hiel grutsk op."

Dochs ferliest syn ploech. "We moat ússels beleanje. We ha hiel goed spile. In hiel protte kânsen hân, mar dan moatte se binnen en dat is wat jûn misgong." De Jong sjocht syn ploech mei de wike better wurden: "We binne mei dingen dwaande dy't ta oare dingen liede moatte. Dan sjoch ik jûn hiel grutte stappen."