Cambuur kan goed meekomen tegen koploper NAC, maar verliest wel

Hele grote kansen waren er niet in de beginfase. De thuisclub had wat meer balbezit, maar doelman Sonny Stevens van Cambuur hoefde niet serieus in actie te komen.

Nick Olij, de doelman van NAC, moest dat na ruim twintig minuten wel. Calvin Mac-Intosch gaf een knappe steekpass naar spits Robert Mühren. Die probeerde Olij te passeren met een wippertje, maar de keeper kwam als winnaar uit de strijd.