Cambuur kin goed meikomme tsjin koprinner NAC, mar ferliest wol

De druk fan NAC hold dêrnei oan, mar dochs wist Cambuur as earste te skoaren. It doelpunt fan Mühren nei goed wurk fan Kallon waard lykwols ôfkard, want de spits stie bûtenspul.

Wer goal Mühren ôfkard

Mühren skoarde nei goed tsien minuten yn de twadde helte op 'e nij, mar it doelpunt telde wer net. Skiedsrjochter Kevin Blom seach in oertrêding fan in oare Cambuurspiler, flak foar't Mühren de bal yn it net wurke.