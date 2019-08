Frouljusfuotbal SC Hearrenfean dit jier fersekere, no de takomst noch

"Sportief sjoen ha we it foarich jier net ferkeard dien, mar finansjeel rûn it ferkeard", fertelt De Vries. Hy jout oan dat it ynterim-bestjoer dêr goed nei sjoen hat. "We ha sjoen hoe't we dêr foar de koarte termyn útkomme en hoe't we it foar de langere termyn stevich delsette kinne."

Yntegraasje mei Sportklup Hearrenfean moat op de lange termyn de útkomst biede. "De opdracht dy der foar it nije bestjoer leit, is om op dy wize in finansjele struktuer te kreëarjen dy't de kommende jierren ek robúst bliuwt."