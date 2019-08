Syb: "Arjen Lubach special guest by jubileumkonsert De Kast? Leuk!"

En Van der Ploeg sjocht it wol sitten. "It liket my hartstikke leuk dat wy dan it nûmer begeliede en dat sy dan sjonge."

Net bliid mei rjochtsaak

Achttjin jier nei de parody sjocht Van der Ploeg net mei ferfelende gefoelens werom op 'Jelle'. "It wie eins ek wol wer moai dat der in parody makke wurdt, want dan dogge je mei yn Nederlân. Us management besleat lykwols om der in rjochtsaak fan te meitsjen. As muzikant wiene we dêr hielendal net bliid mei. It eskalearre hielendal."

Van der Ploeg hat bewûndering foar Lubach, dy't nei 'Jelle' hieltyd ferneamder wurden is. "Sa'n jonge hat no in hiel soad sukses. Hy wie doe al grappich. De negative publisiteit wie foar ús doe lestich, mar it wie in grappich ferske."