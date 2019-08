Daniel Høegh fit, mar net by SC Hearrenfean yn de basis tsjin FC Twente

Nije spiler

Freed waard in nije spiler presintearre. It giet om de 21-jierrige Anders Dreyer út Denemarken. Dreyer is in rjochterfleugeloanfaller, mar hy kin ek oan de linkerkant of as oanfallende middenfjilder út de fuotten. Hearrenfean hopet dat Dreyer takom sneon yn de thúswedstriid tsjin FC Twente al meidwaan kin.