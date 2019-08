Fryslân Fêstlein: "Tritich jier lang mei de famylje fuort op in bysûndere boat"

Kantje boord

"It moaiste wat ik meimakke ha, wie in ûngelokje," laket Geke, wylst sy har sus oansjocht. "Myn sus en ik sieten in kear op de boat, op de Wide Ie by Grou," hellet sy de oantinkens nei boppe. "It wie in geweldige dei, mei prachtich waar mei folop sinne. Ik lei doe efter op it dek, mei in pear kessens en in boek yn 'e hannen."

Geke ûnderbrekt har ferhaal efkes om har laitsjende sus. "Doe kaam der ynienen in simmertwirre oan. Ik seach him oankomme en rôp fuortendaliks nei myn sus dat se de fok los dwaan moast. Mar myn sus luts him by fersin oan. Doe kaam de wyn derûnder fansels en gie de boat hast om. Lokkich foel it al wat ta, mar myn guod lei wol allegearre yn it wetter," seit Geke. "Dat moasten wy earst út it wetter fiskje."