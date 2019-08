Te hege konsintraasjes kadmium by metaalhannel, maatregels fan provinsje

De Ljouwerter Krante meldt dat der giftige stofwolken boppe It Hearrenfean west ha. Dat sprekt de provinsje tsjin. De fersprieding fan de stoffen is beheind bleaun ta Omrin en De Horne sels, neffens de provinsje.

Stofdieltsjes waaiden oer

Neffens de krante wurde sûnt 2016 hegere konsintraasjes fan swierdere metalen oantroffen. Yn dat jier die út ûndersyk fan it wetterskip al bliken dat der te folle kadmium yn it ôffalwetter fan Omrin siet. Earst waard tocht dat dat troch Omrin sels kaam, mar omdat it net ophold, waard sjoen nei De Horne. Stofdieltsjes mei swiere metalen soene fan De Horne oerwaaid wêze nei it terrein fan Omrin.

De FUMO hat de saak yn maaie dit jier ûndersykje litten. Dêrút die bliken dat De Horne flaters makke hat by de ôfsûging en de opslach. Dat is yn striid mei de fergunning. In klacht tsjin stofoerlêst wie ek terjochte, seit de provinsje.