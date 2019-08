Deenske Anders Dreyer nijste oanwinst SC Hearrenfean

Ek technysk manager Gerry Hamstra is optein oer de komst fan de bûtenspiler. "Met Anders halen we een zeer veelzijdige aanvaller in huis. Hij beschikt over een uitstekende techniek en heeft een neusje voor de goal."

Dreyer is in rjochterfleugeloanfaller, mar hy kin ek oan de linkerkant of as oanfallende middenfjilder út de fuotten. Dreyer komt út de jeugdoplieding fan de Deenske klup Esbjerg. Yn 2017 makke hy syn debút yn it earste alvetal fan Esbjerg. Yn Denemarken makke hy yndruk troch yn 48 offisjele wedstriden 23 doelpunten te meitsjen. Ek hie hy njoggen assists.