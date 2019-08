KNVB eksperimentearret mei nije teamyndielings yn amateurfuotbal

It nivo fan de teams is hjirby net ynskatten troch de feriening sels, mar troch in kompjûter. De Teamindex. It giet om in pilot, dy't yn earste ynstânsje yn it suden en it noarden fan it lân testen wurde sil.

Teamindex

"De Teamindex is een goede objectieve manier om te bepalen hoe sterk een team is, op basis van uitslagen en wedstrijddata", leit Rick Koetsier fan de KNVB út. De útslaggen fan de ôfrûne fiif seizoenen hawwe de teams en klups sels al yn it systeem setten.

"Voor een vereniging is het af en toe best lastig om te bepalen in welke klasse een team thuishoort. De Teamindex is een hulpmiddel om objectief te zeggen op welk niveau een club speelt."

SciSports

De yndeks is opsetten yn gearwurking mei SciSports, in bedriuw dat in ferlykber model brûkt om de kwaliteit fan proffuotballers wrâldwiid yn kaart te bringen. "We gebruiken hun wedstrijdgegevens. We kijken puur naar welke spelers aanwezig waren, wat was de uitslag en tegen welke spelers speelden ze." Op basis dêrfan witte se hokker spilers winne mei hokker útslach. "Ze krijgen punten als ze winnen en raken punten kwijt als ze verliezen."

Ut ûndersyk docht bliken dat spilers mear wille belibje oan wedstriden fan lykweardich nivo. "We zien dat er veel wedstrijden plaatsvinden met grote doelpuntenverschillen. Dat willen we terugdringen, zodat spelers meer plezier beleven."