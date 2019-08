Utspraak rjochter: Psy-Fi moat de muzyk earder útsette

It festival en Groene Ster Duurzaam stride al langer mei elkoar oer hoe't it festival der útsjen moat. De gemeente hie earder al in fergunning ôfjûn wêrmei't Psy-Fi gewoan oant 1.00 oere trochgean mocht, mar dêr wie Groene Ster Duurzaam it net mei iens en de organisaasje besleat te prosedearjen.

De rjochter hat de fergunning neist him dellein en sein dat it festival om 0.00 oere de stekker út de lûdsboksen lûke moat.

Ek oare festivals oanpast

It is net it earste festival dat oan bannen lein wurdt. Earder moast Welcome to the Village ek al betider ophâlde mei de muzyk.