Brânwacht Surhústerfean set de blomkes bûten om 150-jierrich bestean

It korps bestiet op dit stuit út fjirtjin frijwilligers. Ien fan harren is Joop Numan. Hy hat 25 jier brânwachtman west. It begûn allegear doe't in doarpsgenoat tsjin him sei dat er it fak krekt wat foar him fûn. "Dêr moast ik wol efkes oer neitinke, want ik wie mear in sportyf figuer as in technysk figuer. Mar ik ha der dochs 25 jier mei in soad wille by sitten."

Uteinlik krige Numan it te drok mei alle dingen dy't er deromhinne die, dus besleat hy dermei op te hâlden. No is er belutsen by de organisaasje fan de festiviteiten. Mar der is in soad feroare yn in kwart iuw.

Ien en al elektroanika

"Ik mocht fan 'e wike yn in nije auto der efkes op út en doe tocht ik: eartiids hiene we neat yn de auto, útsein in stjoer en in toeter. Tsjintwurdich is it ien en al elektroanika. Prachtich!"