Feanster Sybren Wubs is technysk manager fan Solar Team Twente

Wubs en 18 oare studinten fan Universiteit Twente reizgje op 3 septimber ôf nei Australië. De race set op 13 oktober útein yn Darwin en einiget sân dagen letter yn Adelaide. Der wurdt in ôfstân fan likernôch 3.000 kilometer ôflein. De Twentske wein sil bestjoerd wurde troch Arthur Kambartsumjan fan Ljouwert. Neist it team fan Twente dogge de teams fan de universiteiten yn Delft, Eindhoven en Grins mei. Yn totaal nimme der 48 teams út 25 lannen diel.

Stúdzje

Wubs hearde foar it earst fan it projekt yn syn earste jier fan syn stúdzje biomedyske technology yn Enschede. "Ik zag een promotieposter hangen met een succeswens voor het team en toen dacht ik meteen: dit is het gaafste project waar je aan mee kunt doen op de universiteit. Vijf jaar later heb ik me aangemeld", fertelt er.

Wat him sa oanlûkt oan it projekt is dat it sa ynternasjonaal is. "Er doen teams uit allerlei verschillende landen mee", leit Wubs út. "En het is een langdurig project. Het duurt anderhalf jaar, waarin je je studie stopzet en je volledig de kans krijgt om je op het project te storten."

Technyske oanstjoering

It Solar Team bestiet út trije ferskillende dielteams. "Een technisch team, dat bouwt de auto; een communicatieteam, dat doet de media-uitingen; en een een managementteam." Wubs is lid fan it managementteam en stjoert it technysk team oan. "Ik ben verantwoordelijk voor de planningen, de voortgang en de logistiek van alle onderdelen van de auto."