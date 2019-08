Gemeente Skiermûntseach betellet mei oan duorsumheid rekreaasjewenten

De kommende moannen is der trije kear in enerzjyadviseur op it eilân. Dy jout advys oan bewenners fan Skiermûntseach én oan besitters fan partikuliere rekreaasjewenten. De adviseur besjocht wat der duorsumer kin oan bygelyks it dak, de gevel, flier, kelder, ramen, doarren, fentilaasje en de ferwaarming.

Sa'n advys kostet dus 200 euro. Wa't dêrnei binnen in jier foar op syn minst 1.000 euro ynvestearret yn duorsume maatregels, krijt dy 200 euro werom fan de gemeente.