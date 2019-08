Offalskieding-belied Hearrenfean docht fertuten: konteners wurde woegen

It wie neffens Van Veen lykwols noch in hiele poepetoer om it foar inoar te krijen. "Wij zagen naar aanleiding van sorteeranalyses dat veel afval in containers zat dat er niet in thuishoorde. We moeten het afval zo goed mogelijk scheiden om er weer andere grondstoffen van te maken, dus we moesten zorgen voor zuivere stromen. We merkten dat de restafvalcontainer voor meer dan de helft uit afval bestond dat er niet in thuishoorde, denk aan: GFT, glas, textiel en andere zware afvalstromen."

Mar 30 kg yn 2025

Fan it Ryk út binne der doelstellingen oplein. Eltse Nederlanner mei yn 2020 maksimaal 100 kg en yn 2025 sels noch mar 30 kg restôffal produsearje. Van Veen: "Wij zaten daar fors boven en moesten echt maatregelen treffen. Wij hebben gezegd: als we nu die restafvalcontainer laten wegen, dan laten mensen het wel achterwege om zware afvalstromen in de restcontainer te gooien. Daardoor wordt het duurder. Een kilo plastic is is een hele bult, maar een kilo GFT heb je zo bij elkaar."

Gjin dumping

De gemeente wie wol benaud dat der mear ôffal dumpt wurde soe troch dizze maatregel. "Dat was ook de reden dat er een behoorlijke politieke discussie ontstond," jout Van Veen ta. "Maar na half jaar evalueren bleek dat een onterechte zorg. Ik ben zelf ook een paar keer op vuilniswagen meegegaan, want er was ook een angst dat restafval in de GFT-container zou komen. Ook dat bleek niet het geval."

Strang belied

Fansels bart der wolris wat ferkeards. "Maar we voeren lik-op-stuk-beleid: waar de chauffeur constateert dat er restafval in een groene container zit, wordt er meteen actie ondernomen. We gaan gelijk aanbellen, want zit een chip in en er zit een adressticker op en dan bellen we aan om actie te ondernemen. Als de chip en sticker weg zijn nemen we de container gewoon mee en dan zal die persoon zich uiteindelijk zelf moeten melden voor een nieuwe container," seit de wethâlder.

Hearrenfean komt fan fier

Dat der yn 2025 mar 30 kg restôffal efterlitten wurde mei, is neffens Van Veen noch in hiele opjefte. Mar de gemeente is al fan fier kaam. "Wij zitten nu zo'n beetje op de 100 kg die ook mag. Ter indicatie: in 2016 zaten we op zo'n 160 kg. In 2017 zijn we naar 140 gegaan, maar dat was het gevolg van een driewekelijkse inzameling, we kwamen van tweewekelijks. Dat was een serviceniveau dat wij niet wensten en in 2018 hebben we het naar tweewekelijks teruggebracht en toen zag je meteen de kilo's weer stijgen. We zitten nu rond de 100 kg, dus dat is echt een compliment aan onze inwoners. Het GFT afval is met ruim 20 procent toegenomen. De schone stromen naar de milieustraat zijn ook verdubbeld."

Hearrenfean sette mei it projekt útein tegearre mei Eaststellingwerf. "Andere gemeenten wachten onze resultaten af. Want het kan wel eens de oplossing zijn," jout Van Veen oan.

Berneruften

In spesjaal ûnderdiel fan it projekt binne de ruften foar lytse poppen. Want ruften binne in tige swiere ôffalstream.

Van Veen: "De politiek dacht: belasten we gezinnen niet daarmee niet onevenredig? Toen keken we naar alternatieven: katoenen luiers. Dat zijn hele hippe luierbroekjes en we hebben 30 gezinnen bereid gevonden om aan een proef mee te doen. Zij betaalden 100 euro eigen bijdrage en de gemeente 700 euro. Daarvoor kregen ze een pakket waarmee het kind de gehele luierperiode voort kon. Van de 30 gezinnen waren ook 30 enthousiast, ze zijn er allemaal mee doorgegaan."

Van Veen sjocht no nei in ferfolch. "Dat kan niet meer met een bijdrage van 700 euro, dat zal lager zijn. Maar het effect heeft zich bewezen."