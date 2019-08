Sara Regensburg is noch mar 9 jier âld en docht mei oan NK Voltige

It is op himsels net sa bysûnder dat in famke har pleatst foar it Nasjonaal Kampioenskip Voltige (akrobatyk op in rinnend hynder). Mar dat in famke fan noch mar 9 jier ald har pleatst, is dat wól. Sara Regensburg fan It Hearrenfean is 9 jier en docht freed en sneon mei oan it kampioenskip op it terrein fan de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie yn Ermelo. Sara is ien fan de 15 bêste voltigeurs fan Nederlân en de oaren binne allegearre al âlder as 14 jier. Al sûnt har seisde traint sy by voltigeferiening 't Prinsepaard yn It Fean.