Gemeente Hearrenfean drok mei bestriden net-winske 'waterwaaier'

Yn febrewaris waard al bekend dat de gemeente Hearrenfean in heal miljoen euro stekt om eksoaten te bestriden dy't in gefaar foarmje kinne. Dat wurdt oan it fuortheljen, mar ek oan de neisoarch útjûn. Dat giet ek om oare planten, lykas de reuzebearepoat. Dat bestriden fan planten sil wol sa'n fjouwer jier duorje.

Jan Kraak fan de gemeente leit út hoe't it plantsje ûntdutsen is yn De Heide. "Twa jier lyn krigen wy klachten fan omwenners. Doe hawwe wy yn petear west en ferline jier is der in plan makke om it fuort te heljen. It is in grut probleem."

Heidemeer sit der fol mei

Gemeentemeiwurker Tinus Hogenkamp: "Het hele woongebied, het Heidemeer, zit er goed vol mee. De vijvers groeien dicht. Op den duur staan er geen inheemse planten meer en dreigen de vissen uit te sterven."

It fuortheljen is dreech wurk en it duorret lang, boppedat moat der in bedriuw út Hollân wei komme. "En der bliuwt hieltyd wurk oan, wy sille it plantsje nea hielendal kwytreitsje," seit Kraak.