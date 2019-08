Festival Psy-Fi yn petear mei Nederlânske gemeente foar nije lokaasje

By de rjochtsaak fierde de gemeente in saakkundige oan dy't seit dat der gjin reden is om te ferwachtsjen dat Psy-Fi him dit jier net oan de fergunning hâlde sil. Neffens him hat it festival him foarich jier oan de lûdsnoarmen holden en binne de waarsomstannichheden dit jier gelyk. It is noch net bekend oft de rjochter dit punt meinimt yn syn útspraak, om't dizze saakkundige pas op it lêste momint opfierd is. De rjochter docht dizze wike noch útspraak.

Kaartferkeap nimt ôf

Psy-Fi liet earder dizze wike witte dat se oerol op taret binne, mocht de útspraak negatyf foar harren útfalle. It is dit jier de lêste kear dat Psy-Fi yn Ljouwert holden wurdt. Neffens Wiebe Kootstra fan de organisaasje hawwe alle ynperkingen fan de lêste jierren ynfloed op de kaartferkeap. "Foarich jier hiene we 12.000 kaarten ferkocht yn de foarferkeap, dit jier 10.000. As we hjir trochgeane dan stevenje we ôf op in fallisemint."