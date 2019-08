Blessuere Doke Schmidt slimmer as tocht: trije oant seis wiken út de rûlaasje

Trainer Henk de Jong: "Der is in weromslach. Wy geane der no fanút dat wy Doke trije oant seis wiken kwyt wêze sille. Wy moatte de tiid der foar nimme." Fierder is de seleksje fan Cambuur folslein.

De Jong begjint mei deselde basis as yn de earste twa wedstriden fan it seizoen, mar konkludearret wol dat de konkurrinsje ta begjint te nimmen. "Der sitte in pear oan te kommen en dat is moai", seit de trainer.

Even lilk

Op de lêste training fan tongersdei waard Henk de Jong efkes lilk op de groep. Hy fûn dat der net goed traind waard. "Dan sis ik dêr wat fan. Dan kin ik wol efkes bolderje. Mar dan is it ek klear. En doe waard der, lykas de hiele wike, goed traind."