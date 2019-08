Smellingerlân ambiearret de titel European City of Sport

Mar wat hâldt dat krekt yn, European City of Sport? "Eigenlijk geeft het aan dat je de sport hoog in het vaandel hebt en dat je sport aan zoveel mogelijk mensen ten goede wil laten komen", leit boargemaster Jan Rijpstra fan Smelingerlân út. "Je laat zien dat je als gemeente goed accommodaties hebt en dat je veel activiteiten onderneemt om mensen aan het bewegen te krijgen."

Soad akkommodaasjes

Neffens Rijpstra hat Smellingerlân soad te bieden op it mêd fan sport. Der binne in soad akkommodaasjes yn alle doarpen, lykas sportfjilden, sporthallen en swimbaden. "We willen ouderen ook meer aan het bewegen krijgen. Zo kunnen we eenzaamheid tegengaan en hun mobiliteit bevorderen. Dat zijn allemaal activiteiten die je in zo'n European City of Sport-jaar kunt bevorderen."