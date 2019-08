Mem kin krekt foarkomme dat berntsje (2) yn spikerfal stapt

It jonkje stapte wat om yn it gers, doe't syn mem de spikerfal ynienen seach. De fal wie yngroeven yn it gers. Se koe de pjut op 'e tiid oppakke, wêrtroch't er net ferwûne rekke.

"Je moet er toch niet aan denken dat hij er in was gaan staan, of nog erger, in was gevallen!", skriuwt mem Meintje Boonstra op Facebook. "Hopelijk leest de dader dit, en denk die even verder na dan zijn neus lang is."

De reaksjes ûnder it berjocht binne net myld. Minsken reagearje mei "Wat een stelletje gekken" en "Wat een hufter die dat gedaan heeft". It berjocht is yntusken al mear as hûndert kear dield.

Spikers fan tsien sintimeter

De plysje is yntusken op 'e hichte brocht fan de situaasje. It gie om meardere spikers fan sa'n tsien sintimeter, dy't yn in bân slein en dêrnei omheech setten wiene.

Wêr't de fal krekt foar brûkt waard, is noch net bekend. It gefaarte is yntusken opromme.