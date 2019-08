Mem foarkomt krekt dat bern yn spikerfal stapt: "Wa set dit hjir yn 'e frede del?"

It jonkje stapte wat om yn it gers, doe't syn mem de spikerfal ynienen seach. De fal wie yngroeven yn it gers. Se koe de pjut op 'e tiid oppakke, wêrtroch't er net ferwûne rekke. "Ik skrok, mar it fernuvere my foaral. Wa set dit hjir yn 'e frede del? Is it bewust dien om ien te ferwûnjen? Of om in autobân lek te stekken?", seit mem Meintje Boonstra.

Mei opsetsin

Boonstra giet derfan út dat de spikerfal der mei opsetsin dellein is. "It lei echt yn in kûle mei de spikerpunten omheech. Dat kin net misse." Har soantsje rekke lokkigernôch net ferwûne. "Ik rûn deun achter him, dus ik hie it fuortendaliks yn 'e gaten en helle him der gau wei."