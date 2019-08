Restaurant De Brekken op De Lemmer bliuwt dit seizoen ticht

Net allinnich it dak fan it restaurant moat ferfongen wurde, ek it dak fan de resepsje fan De Brekken is oan in nije ta. Mei alle skea kin it restaurant dit seizoen net mear iepen. "Dat is natuerlik jammer, want we sitte noch midden yn it heechseizoen", fertelt eigener Albert Hessels. "It gebou moat oant it beton leechhelle wurde."

Dochs probearret Hessels posityf te bliuwen. "We binne krekt begûn mei it leechheljen fan it restaurant en dêrnei wurdt alles derút sloopt. Mar ik hoopje dat we oer trije moannen wer iepen kinne, miskien trije en in heal", fertelt Hessels. As it goed is, sil De Brekken yn de winter wer iepen. "Dan kinne we noch moai efkes oefenje foar de simmer, dêr gean we foar."