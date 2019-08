Organisaasje strânfestival Glemmer Beach is klear foar it wykein

"We krije der moai waar by", fertelt festivalorganisator Johan Koster. Mei de foarspellingen foar dit wykein krijt Glemmer waarme temperaturen en dêr is de organisaasje bliid mei. "Minsken keapje foar dit festival faak op it lêste momint in kaartsje, om't se it waar ôfwachtsje wolle", fertelt Koster.

It festival wurdt hieltyd grutter, mar is noch net útferkocht. "We meie 10.000 minsken op it festival ha, mar we hoopje op in gemiddelde dei-opkomst fan 5.000 minsken", seit Koster. It festival besiket foar elkenien geskikte artysten út te nûgjen. Koster: "De earste twa jûnen binne foar de wat âldere minsken, om it sa mar te sizzen, de saterdei is mear foar it jongere publyk."

De opbouploech is woansdeitejûn noch drok dwaande mei de lêste tariedingen. "We binne seker noch wol oant tsien oere dwaande", seit Koster. "Mar we lizze moai op skema, we ha ek al tsien jier 'ervaring in de benen' op dit plak."