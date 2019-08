FIDEO: Iepenloftspul en eksposysje oer markante Grouster Freerk Siekmans

Jantsje Poppinga en Gieneke Verhoeven ha de eksposysje opsteld yn it museum yn Grou. "Ik vind het een heel bijzondere man", seit Verhoeven. "Een man waarvan ik blij ben dat daar nog aandacht voor is. Hij woonde helemaal alleen op een stukje land, in een kleine woonboot en hij redde zich daar fantastisch met het leven in de natuur. Het was een echte natuurman en hij had niemand eigenlijk nodig en geen materiaal nodig, zoals wij tegenwoordig gewend zijn." Poppinga heakket dêr oan ta: "Hy wie ek hiel gastfrij. As der ien by him kaam, hie er dêr tiid foar om in praatsje te meitsjen."

De eksposysje is fan tongersdei ôf te sjen yn it museum Hert fan Fryslân yn Grou en de premjêre fan it iepenloftspul is freedtejûn.