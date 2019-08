Ferliezend partoer oer de Frouljus PC: "Wy ha terjochte ferlern"

Wol wat soer

Ferliezend partoerlid Imke van der Leest laket wol nei ôfrin. "It is wol wat soer, mar se winne en binne dúdlik better. Dan is it sa. We wienen op slot, tefolle kwea, by har slagge alles. Se wienen flaterleas."

It is har lêste Frouljus PC, want se nimt ôfskied. "Ik ha in hiel soad jierren keatst en it is no ek wolris tiid foar wat oars. It is wol goed sa, dit is net de iennige dei om dit seizoen goed slagje te litten. We dogge goed mei."