Manon Scheepstra nei winnen Frouljus PC: "Deze was voor opa"

De pake fan Scheepstra hat altyd in wichtige rol yn har libben spile, ek by it keatsen. "Vanaf dat ik begon met kaatsen, was hij er eigenlijk altijd bij. Samen trainen, hij ging mee naar iedere wedstrijd. En het was niet alleen het kaatsen zelf, maar onderweg naar de wedstrijden maakten we ook altijd wat foto's."

Har pake krige letter in dwerslaesie. "Maar ondanks dat was hij er nog altijd bij. Alles wat ik bereikt heb, is dankzij hem. Het is gewoon verdrietig dat hij er niet meer is, ik heb er de hele dag aan gedacht."