Partoer Ilse Tuinenga wint 43e Frouljus PC yn Weidum

It wie de dreamde finale op papier tusken de twa grutte favoriten: Tuinenga-en-dy ha acht frijeformaasjepartijen wûn dit seizoen, it partoer Sijbrandij sân.

Tuinenga sette de finale ek prima útein mei in skjinne seis foarsprong yn it earste earst, mar Sijbrandij-en-dy kamen werom en pakten dochs noch it earste buordsje. Dêrnei pakte it partoer Tuinenga seis earsten efterinoar. Op 5-1 en 6-4 sloech Tuinenga op en gie de weromslach fan Marrit Zeinstra kwea.

De folsleine finale: