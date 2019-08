Moat rol umpire by IFKS skûtsjesilen feroarje?

De umpire is sûnt in pear jier in fêste wearde by it kampioenskip. Hy oardielt live op it wetter en kin straffen útdiele. De skipper moat dan in rûntsje farre. Dit jier wie it ek sa dat as in skipper syn straf net opfolge, de umpire sels nei de protestkeamer moast. Dat barde by skipper Ulbe Zwaga dy't syn strafrûntsje net die. Hy waard diskwalifisearre en wie dêr poer om.

Neffens Harm Kuipers, foarsitter fan de wedstriidkommisje fan de IFKS, is de rol fan de umpire wichtich. "Hy is der net foar neat by belutsen in jier of fjouwer lyn. Doe hawwe wy ynset op mear feiligens op it wetter en dêromhinne. En ien aspekt wie, it dúdliker krijen foar skippers dat sy harren oan de regels hâlde. Sa is de umpire ûntstien."