Fryslân Fêstlein: "Mei ús heit oan it wurk op de garnaleboat"

Wurkje en fakânsje fiere

"It moaiste oan de wike op de boat is de rest dy't je hawwe", ferfolget Jessica har ferhaal. "Ik moat eins wol wat oan it wurk om ús heit mei in oantal dingen te stypjen, mar as it moai waar is dan doch ik net safolle mear hear. Dan lis ik lekker yn de sinne op it dek. Eins bin ik in minne wurknimmer", laket Jessica. "It moaiste oan dit wurk is de frijheid, mar ek de natuer en de omjouwing binne prachtich."

Jessica giet al safolle jier mei, mar fynt it farren noch altyd moai. "Eartiids lette ik eins net sa folle op de natuer, de fûgels of it wetter," wijst sy nei har foto. "No sjoch ik myn eagen eins út en fyn it folle spesjaler as doe. Dat is bêst wol nuver, want yn prinsipe is it noch itselde. Mar it docht my no gewoan folle mear."

De famylje fisket meastal yn de buert fan It Amelân. "Dan sjochst dy fjoertoer dêr stean, dat is altyd geweldich!"