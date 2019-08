Yn twa wiken tiid mear as 3.000 ballonnen oprêden op de Fryske eilannen

Mear as 3.000 ballonnen binne yn twa wiken tiid op de Noardseestrannen fan de Nederlânske kust oprêden. Mei de Boskalis Beach Cleanup Tour waarden de ballonnen apart fan oare rotsoai ynsammele. Der binne eksakt 3.276 ballonnen fûn op de Fryske eilannen. Dat is 12 ballonnen de hûndert meter.