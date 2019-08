LIVEBLOG: Partoer Tuinenga wint Frouljus PC

Ald-keatser Afke Hylkema sette Jan Suierveld yn it sintsje. De wedstriidlieder nimt nei dizze dei ôfskied. Hy is yn 1977 mei de Frouljus PC begûn. Nei loovjende wurden krige er in krâns en makke er in rûntsje by it publyk dat him mei in steande ovaasje betanke foar al syn wurk.

In soad âld-keatsers binne oanwêzich en ek it partoer dat 25 jier lyn wûn, is ekstra yn it sintsje set.