LIVEBLOG: Frouljus PC yn Weidum

De earste twa wedstriden binne nei alven begûn. Nei in healoere wie de earste partij al út. It partoer fan Anne Monfils fage de flier oan mei debutante Annet de Haan-en-dy. It waard 5-0 en 6-2. De oare partij tusken de nûmers ien en twa is nei mear as in oere ek út: it partoer fan Anne Berber Zeinstra wint mei 5-4 en 6-4 fan Fenna Kramer.

Underwilens is ek it favorite partoer fan Ilse Tuinenga op it fjild kaam, se keatse tsjin it partoer fan Jildou Sweering.