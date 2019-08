Festival 'Eilân' ferdielt Skylge

It ferset komt foar it grutste part fan Stichting Ons Schelligerland (SOS). De stichting fynt it marke fan Hee gjin goed plak foar in dancefestival, skriuwt SOS oan boargemaster en wethâlders: "Terschelling is een eiland van rust en ruimte. SOS, daarbij gesteund door haar donateurs, stelt dat het eiland verwordt tot een evenementencircus waarbij gasten slechts korte tijd verblijven maar wel blijvende ecologische 'footprints' achterlaten."

Der wurdt in soad leven makke en der wurde in soad drugs brûkt, sa skriuwe sy. Boppedat hat SOS soargen oer de iepenbiere oarde, feiligens en soarchsûnens. "Op welke wijze is zorg gedragen voor voldoende medische opvang?"

De organisaasje fan Eilân

De organisaasje kin him net fine yn de krityk fan SOS. "Ze gaan te ver. Hun kritiek is gebaseerd op aannames en meningen die niet op de werkelijkheid gebaseerd zijn," seit Gerrit-Jan Moes fan Eilân.

Hy fynt it spitich dat it evenemint safolle losmakket. "Er ontstaat nu een negatief beeld van het festival, het krijgt nu een verkeerde lading terwijl er heel veel eilanders zijn die het geweldig vinden." De Skylgers meie fergees nei it dancefestival, dat yn twa dagen útferkocht wie.

Der is in evenemintenfergunning ôfjûn, mar it is noch wol wachtsjen op in omjouwingsfergunning. It festival soe dêrom noch tsjinholden wurde kinne. "In mijn achterhoofd houd ik daar wel rekening mee. De vergunning duurt langer dan gedacht, dat is spannend. Maar we praten al drie jaar en we gaan er vanuit dat het goed gaat, alles is desondanks in productie."

Moes jout oan rekken te hâlden mei de 18+ grins en de ekstra maatregels tsjin drugs. "Het is niet zo dat dit festival drugs stimuleert, maar helaas is het iets van deze tijd. Het is een van de zorgen, maar we tackelen het met extra beveiliging en EHBO."