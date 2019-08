Eric Lansu rijdt in een rolstoel Leeuwarden-Antwerpen voor een goed doel

Lansu was de eerste persoon die de Elfstedentocht in een rolstoel volbracht. "De voorzitter kwam naar me toen en zei: Eric, wil je het niet proberen. Het viel eigenlijk mee, er waren maar een paar stukjes die lastiger waren. Er waren mensen die zeiden: 'Goh, dat je dat in een rolstoel doet.' Maar dan zei ik: 'Ik zie zelfs mensen die het in wandelschoenen doen.' Of het nu een rolstoel, wandelschoen of prothese is, het maakt niet uit."

Uitdaging te pakken

De Elfstedentocht had echter wel indruk gemaakt. "Dan heb je het idee van een uitdaging te pakken. En dan moet de uitdaging ook wel steeds groter worden," zegt Lansu. Daarom nu van Leeuwarden naar Antwerpen. "Ik doe ongeveer 60 kilometer per dag en zal zo'n 8 dagen onderweg zijn," legt Lansu uit. "Dag en nacht doorhollen, dat is niet mogelijk."

Friesland Beweegt

Het gaar erom om te laten zien dat mensen met een beperking zoiets ook kunnen, maar Lansu zamelt dus ook geld in voor Friesland Beweegt. "Dat draait om werkervaringsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, vaak met een handicap. Er worden evenementen in Friesland georganiseerd, iedereen die het leuk vindt om er aan mee te doen is welkom. Het maakt niet uit of je wel of niet wat mankeert."

"Alle beetjes helpen," zegt Lansu. Er is wel een speciaal doel voor deze tocht. "Op het kantoor in Leeuwarden is geen rolstoelgeschikt toilet. Die zal zo'n 3.000 euro kosten."

Op 8 september begint Lansu, hij rijdt dan van Leeuwarden naar Joure. Zijn tocht is naast bij Omrop Fryslân ook te volgen op de website van Lansu.