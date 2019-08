Ek amateurs meie nei it 18e-iuwske skipswrak by Starum dûke

Frijwilligers fan de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water ûntdutsen it skip yn 1999. Sa no en dan wurdt der dûkt op it plak dêr't it skip leit. "Sa is der ek in leppel út 1751 nei boppe kaam," leit ferslachjouwer Wytse Vellinga út. "Dat seit wat oer hoe âld it skip is."

Hoe is it skip der oan ta?

"Men is benammen benijd hoe't it skip der oan ta is. Dat is dreech te sjen, om't it yn ûndjip wetter leit en troch de streaming fan de Iselmar is it lestich op de foto te setten. Derom binne der neist amateurdûkers ek profesjonele dûkers oanwêzich om te sjen hoe grut it skip is," seit Vellinga.

Underwetterargeology

Foar de amateurdûkers dy't wol meidogge, jilde der strange regels. "Der binne strange easken om mei te dwaan oan ûnderwetterargeology. Mar dit is wol in kâns om minsken ris nei in echt wrak dûke te litten, fansels wol ûnder begelieding. Mar de omstannichheden binne net gefaarlik. Der is wol streaming, mar ek wer net safolle dat men meinaam wurdt."

It skip bliuwt lykwols ûnder wetter lizzen. "Sy sille sjen oft der ûnder wetter in beskerming oer it skip hinne brocht wurde kin. Der wurdt sjoen hoe't it derhinne leit, en dan wurdt it wer rêstich efterlitten."