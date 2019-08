Amber Snip spile seis wiken mei yn in Amerikaanske marching band

It begûn allegearre mei in oprop op Instagram. Dêr folge Amber de marching band Heat Wave en sy seach dat de band in baritonspiler nedich hie. Amber Snip: "Ik spylje sels eins in oar ynstrumint, mar ik kin de bariton ek wol spylje. Dus ik probearre it gewoan!"

Sy stjoerde in filmke op en koe eins gelyk nei Florida fleane. Underfining yn it marsearjen hie sy net, mar dat koe sy dêr noch wol leare. "Ik spylje sels sûnt myn alfde al ynstruminten en yn Amearika begjinne sy dêr folle letter mei. Dus ik koe noch net marsearje, mar ik koe wol folle better muzyk spylje as in soad oaren yn de groep."

Else dei tsien oeren

It spyljen yn de marching band foel Amber wol swier. Sa stiene sy alle dagen sa'n tsien oeren te trainen ûnder de hjitte sinne. Wykeinen hie se ek net. "Ik hie yn it begjin noch lang net genôch spieren." De bariton sjocht der yn Amearika ek krekt wat oars út, wêrtroch sy it ynstrumint net op har skonk leune litte koe.

Sûnt sy thús is, is Amber dus benammen oan it bykommen. Yn totaal hat Amber sântjin wedstriden spile yn ferskate stadions, mei tusken de hûndert en de tûzen besikers. De reis begûn yn Florida en einige yn Indiana. Sy hat yn dy tiid sa'n fyftjin steaten sjoen.