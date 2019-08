Hurdfytser Jan Fennema pakt noch in gouden plak op World Transplant Games

De wedstriid duorre tsien rondes. Nei fiif rondes besocht Fennema foarút te riden, mar hy waard wer werompakt troch syn efterfolgers. Even letter woe er it by in klim nochris besykje: "Ik woe gewoan gean. Dat die ik en dat pakte goed út. Op in gegeven momint hie ik in foarsprong fan achttjin sekonden. Dy koe ik dêrnei allinnich noch mar útwreidzje."

Fennema kwaam oer de einstreek mei in foarsprong fan ien minút en achttjin sekonden. "Dit is sa prachtich. Der kaam ek noch in dikke stoartbui oer ûnder de wedstriid. Ik wie dweiltrochwiet. Machtich wie it!"