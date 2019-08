Wat binne de 'kadokeunstwurkjes' fan Ids Willemsma?

De lytse wurkjes waarden troch de Fryske keunstner spesjaal makke foar freonen, famylje en bekenden. Hy joech se kado bygelyks by in jubileum, in jierdei of samar. De 'kadokeunst' fan Willemsma wurdt sneon foar ien kear tentoansteld yn Obe yn Ljouwert.

Yn juny die Tresoar in oprop oan besitters fan dizze keunstwurken om se beskikber te stellen foar in tydlike tentoanstelling. Hjirop kamen santjin reaksjes. Guon minsken brochten meardere keunstwurken yn. De opbringst wie breed: fan etsen oant bôleplanken, en fan tekeningen oant byldsjes. Faak mei de nedige humor: keunst mei in knypeach. Sa krige immen dy't op de útnûging fan har feest in envelop pleatst hie as 'kadotip' in metalen envelop.