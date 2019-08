Der komt in wiidweidich ûndersyk nei ynstoarten dak fan AZ-stadion

De Undersyksried foar Feiligens begjint in folslein ûndersyk nei it foar in part ynstoarten fan it dak fan it stadion fan AZ yn Alkmaar. Dat folget op it ferkennende ûndersyk fan de ôfrûne dagen. "We willen achterhalen wat er is gebeurd. We denken dat er veel veiligheidswinst te boeken is en dat er lessen te leren zijn. Niet alleen voor het AZ-stadion, maar voor de sector in den brede", seit in wurdfierder fan de ried. By de bou wiene trije Fryske bedriuwen belutsen.