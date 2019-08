Gouden plaat op Lowlands foar Joosts 'Scandinavian Boy': 6 miljoen streams

De 21-jierrige Joost brocht 'Scandinavian Boy' út yn 2017. It is it iepeningsnûmer fan it album mei deselde namme.

Njonken Lowlands stie Joost it ôfrûne wykein ek op it Belgyske festival Pukkelpop. Dêr stie er foar tsientûzenen minsken op it haadpoadium. De resinsjes fan beide optredens wiene posityf.

Eenhoorn Joost

Joost Klein groeide op yn Britsum en Stiens. In pear jier lyn waard er benammen bekend as Eenhoorn Joost mei filmkes op YouTube. Fjouwer jier lyn siet er dêrom alris oan tafel by Omrop Fryslân. In fragmint dêrfan hat er dit jier brûkt by syn nûmer Agoeie.