Drachtster kringloopwinkel ferhuzet nei oare kant fan 'e strjitte

It nije pân is 3000 kante meter, sa'n 500 kante meter grutter as it âlde gebou. Ek komt alles ûnder te stean. "Wy hawwe in it nije pân gjin ferdjippingen mear, wat wy yn it âlde gebou wol hiene. Wy hope dat alles no wat oersichtliker is", seit Kooistra.

Fanatike klantekring

"Wy hawwe in klantekring dy't al jierren by ús komt, dêr binne wy hiel tankber foar", fertelt Kooistra. De winkel hat in oprop dien oan de minsken oft se helpe wolle mei it ferhúzjen. "Dêr binne in hiel soad reaksjes op kaam, dus wy ha no sa'n 70 oant 80 man dy't ús helpe sille om te ferhúzjen. Dat is natuerlik fantastysk."

Kooistra hat alle fertrouwen yn de takomst fan de winkel. "Wy binne no enoarm oan it groeien, en mei troch ús fanatike klantekring kinne wy dit mooglik meitsje." De kringloopwinkel brûkt in diel fan de omset foar goede doelen, ûnder oare foar de sport foar beheinden.

De nije winkel wurdt op 4 oktober offisjeel iepene.