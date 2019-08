Wetterskip kontrolearret polderdiken: "Feangrûn bliuwt in lestich ferhaal"

It is wichtich hoefolle reinwetter as hjir falt, mar ek hoefolle der yn Midden-Europa falt. "Fanwegen de ôfhinklikheid fan it Iselmarwetter, wermei't wy de boezem byfolle en ferfarskje, dat wetter komt úteinlik dêrwei. Fia de Rijn komt it hjir hinne."

Iselmar as buffer

De Iselmar is de buffer fan Fryslân, der wurdt ekstra wetter fan de mar yn de Fryske marren en kanalen litten. "It peil yn de Iselmar wie ferline simmer folle leger as no, dêrom hiene we doe ek it bereiningsferbod. Dat is no noch net oan de oarder. Dus wat dat oangiet hawwe wy in better jier, wettertechnysk."

Dyk ûnder Wâldsein

Rommert Cazemier lit ferslachjouwer Bauke Deelstra in dyk ûnder Wâldsein sjen. Dêr sitte wol wat skuorkes op de dyk, mar it leit der noch bêst kreas by: "Der is net safolle oan de hân. It is in feankade en der sit fuort in sleat efter, dêrom hâlde we it wol yn de gaten. Mar yn earste ynstânsje is hjir noch net safolle oan de hân."

In soad gers op de syk soe allinne noch wol moaier wêze: "Fanwegen de sleat dy't der efter leit is it ûnderhâld ek wat lestich, dêrom stiet er fol mei brânnettels en iepen plakken. It leafst hiene we in moai tichte gersmatte hân."

97 kilometer dyk

Yn july hat Wetterskip Fryslân mear as 90 kilometer dyk ynspektearre. "Gelokkich binne we mei in soad minsken. Wy rinne allegearre in stikje: 'vele handen maken licht werk.' Der binne stikken ticht by de dyk, mar ek guon fier de polder yn. Der binne wol plakken dêr't it lekt of dat der djippere skuorren binne dy't we wis yn de gaten hâlde moatte, mar grutte kalamiteiten binne noch net oan de oarder."