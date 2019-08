Akteurs mei flechtlinge-eftergrûn út Ljouwert frege foar teaterstik

De akteurs sille meidwaan yn it stik 'Hoe ik talent voor het leven kreeg.' It stik fertelt it ferhaal fan Rodaan Al Galidi, dy't sels njoggen jier yn in AZC wenne. Njonken de flechtlingen, sille der ek fiif profesjonele akteurs meispylje yn it stik. De seleksjedagen yn Ljouwert binne ûnder oare op 2 septimber en 3 oktober yn De Harmonie.

'Wat We Doen'

'Wat We Doen' makket maatskiplike tema's en dilemma's ynfielber foar in breed publyk. Tema's binne bygelyks gearlibje, rjochtspraak, privacy en flechtlingen. Dit jier toert 'Wat We Doen' mei de foarstelling 'JA' troch it lân. Underdiel fan de projekten is altyd in teaterstik, mar ek wurdt der socht nei oare foarmen om ûnderwerpen te dielen mei ferskate publyksgroepen.