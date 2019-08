Grut kongres yn Cambuurstadion jout omtinken oan earmoed yn Ljouwert

Neffens de organisaasje, dy't yn hannen is fan de Stichting Leeuwarder Uitdaging, kin earmoed soargje foar sosjale útsluting en iensumens. Jildneed bart faak yn stilte, wylst nimmen derfoar kiest. Faak komt it troch in ûntslach, fallisemint of skieding. Foar de bern fan sokke húshâldings binne nije klean, skoalreiskes, jierdeikadootsjes en fakânsje net fanselssprekkend.

Sprekkers

Prinses Laurentien is ferbûn oan de saneamde Alliantie Kinderarmoede. Sy sil yn it Cambuurstadion in keynote jaan oer berne-earmoed. Annemarie van Gaal sil as ûndernimmer prate oer hoe't earmoed op de wurkflier ûntstean kin en hoe't skulden foarkomme wurde kinne. Nadja Jungmann is fan Social Force en wurket ek as lektor skulden en ynkasso oan Hogeschool Utrecht.

Partners en polityk

Ek binne der ferskate maatskiplike organisaasjes lykas Humanitas, SchuldHulpmaatje en Stichting Leergeld en is ek de lokale polityk op it kongres om te sjen nei sinfolle bydragen en oplossingen.

Meidwaan mei in aksje

It kongres is fergees, mar in donaasje of praktyske bydrage wurdt wol wurdearre. Wa't meidwaan wol mei in aksje kin terjochte op de webside 058tegenarmoede. Wethâlder Sjoerd Feitsma sil de resultaten fan alle aksjes en jeften bekend meitsje.