Kollum: "Eekmiege"

Wij hewwe ut gesicht fanút oans stadsfilla, su hite de húzen in makelaarsjargon, der op en der is gyn ontkommen an. Teminsten ik siën ut alle kearen wear met ferbazing an. Myn frou koekeloert gau un andere kant út en gromt wat over wursten en onfatsoënlek. Foar har is ut klip en klaar: suks doën je nyt!

Earlek seid fyn ik ut ok gyn appetijtelek gesicht tidens ut koffydrinken en seker nyt at ik de earste hap in myn stukje Wieger Ketelapper set is ut ok nyt su smaaklek: urineren in het openbaar is strafbaar!

Mar wat sit hier nou achter? Wie is dy man? Weet syn frou ut wel dat hij de kleine boadskap bij oans foar in de gemeentestrúken doët? Weet de man ut self wel? Is hij siik? En at dat su is, hoe hyt dy sykte dan, is ut bij de wetenskap bekend? Want at un sykte un naam het, is ut foar bútenstaanders faak al beter te begripen. Der is self un tv-programma: Je zal het maar hebben! Gek in je hoofd, altyd un piep in je oar òf un kòp dy't immer naar links staat. Je salle ut mar hewwe. Aparte andoënings bij jongeren, Tim Hofman gaat met dy minsen op pad om self te ervaren hoe't ut is om met un handikap òf beperking te leven.

Nou hew ik myn frou al un kear foarstelt om naast de onferstoarbare Sneker Manneke Pis òf dy beroemde fonteinpisser fan ut Hoochend staan te gaan om un wedstrydsje ferplassen te doën, mar dat foarstel wurdde resolút fan tafel feegd. Ut is gewoan smearech en ik wil ok nyt hewwe datstou der nòch langer over praatst. Ik kan wel over myn nekke. Dêr kon ik ut mar met doën. Dúdelek.

En tòch bliëf ik mar empatys. Wat sú dizze man hewwe, pròstaatproblemen? Dat liekt mij helder, mar dêr is tòch teugenwoardech wel wat an te doën? Un swakke urinestraal òf der nachts weet hoe faak út mutte en nadruppele. Dy grappen dus. Ok nadat de middeltsjes fan dokter Vogel ut probleem nyt oplosse. At dat su is: Gaan naar de húsarts, dy doët un klein onskuldech ondersoekje en stuurt je eventueel deur naar de urolooch. Nyt su lang over seike, pak ut probleem an!

Ondertussen staat de onbekende man fleurech in wear en wyn te plassen, is um fan gyn kwaad bewust. At hij wist dat ik mij der su druk over maakte sú hij syn antwoard fast al klaar hewwe: Snekers dat binne eekmiegers je!"