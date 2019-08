Fytsersbûn oer Reigersbrêge: belangen fytsers wurde negearre

Oare oplossing 'te djoer'

It Fytsersbûn fynt dat der ek bêst in oplossing foar fytsers wêze mochten hie yn in projekt dêr't miljoenen yn omgean. Henk Baas fan it Fytsersbûn: "Der wie in hiel moaie oplossing mooglik: in brêge mei langere opgongen, dus flauwere talúds. Mar dêr hat de gemeente net foar keazen, dat fine se te djoer."

It tichtgean foar fytsers is ek wer net in hiel grut probleem, moat Baas tajaan. Fytsers hoege mar in lyts stikje om te fytsen. Mar dochs: "De gemeente skrapt no in ferbining dy't der al fjirtich jier leit. Dy wie ek oanlein it minsken makliker fan de iene kant nei de oare kant fan de Suderie gean te litten. De ferbining is wichtich foar in protte minsken. We fine it spitich dat der in ferbining skrast wurdt wêrmei'tst rapper fan A nei B komme koest."