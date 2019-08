Twa kear goud foar Jan Fennema op World Transplant Games

De Transplant Games is in ynternasjonale sportwedstriid foar minsken dy't in orgaantransplantaasje hân hawwe. Fennema hat op jonge leeftiid in donorlever krigen.

Oppermachtich

Op de yndividuele tiidrit sette Fennema in tiid del fan 16:52 minuten. Dêrmei wie er mear as in minút rapper as de nûmer twa, Henk Goris fan Súd-Afrika.

Ek op de ploegetiidrit wiene Fennema en syn ploechgenoaten Bert Rienties en Erik Pul oppermachtich. It ferskil mei in team fan it Feriene Keninkryk, dat sulver wûn, wie mear as trije minuten.

Yn it algemiene klassemint waard de Feanwâldster twadde.