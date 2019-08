Kaarten foar teäterspektakel Het Hongerproces fleane de doar út

Ekstra foarstellingen sitte der net yn, fertelt Freek Dijkstra fan de Histoaryske Feriening Appelskea dy't it spektakel oarganisearret yn gearwurking mei toanielgroep 'Vriendenkring'.

Earme feanarbeiders

It ferhaal fan Het Hongerproces spilet him ôf yn de tiid fan Domela Nieuwenhuis en giet oer in romrofte rjochtsaak fan trije earme feanarbeiders út it doe fjoerreade Appelskea. Dochs is it net allinnich it histoaryske ferhaal dat ferbylde wurdt: der spylje ek hjoeddeistige aspekten mei, wat bygelyks blykt as Domela's mobile telefoan ôfgiet.

Troch it ferhaal is boppedat in leafdesaffêre flochten: de ûnmooglike leafde tusken de soan fan in arbeider en de dochter fan in feanbaas.

It spektakel wurdt útfierd op 13, 14 en 15 september.