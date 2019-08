GroenLeven en SC Hearrenfean definityf útelkoar

Sportclub Hearrenfean is der net yn slagge om GroenLeven opnij oan him te binen as sponsor. Neffens de klup is der de ôfrûne tiid praat oer in nije oerienkomst, mar kin der net foldien wurde oan it winskepakket en de byhearrende betingsten fan GroenLeven. "SC Heerenveen betreurt de uitkomst van de gesprekken", skriuwt de klup op syn webside.